Game of Thrones-Finale: Kritik zu Episode 5"Die Glocken" oder Symphonie eines Machtrausches

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Da stehen sie nun vor den Toren von Königsmund: Jon Snow und seine Mannen © HBO

Ausgangslage für die fünfte Folge: Cersei Baratheon hat sich beim Kampf gegen die Untoten fein rausgehalten. Bis auf Ser Gregor Clegane, vulgo der Berg, hat sie mit Untoten nichts am Hut gehabt. In King's Landing (Königsmund) gibt man sich also recht frisch und bösartig wie immer. Wir erinnern uns: Ein erster Gruß aus ihrer Hexenküche war die Enthauptung von Missandei. Noch dazu hat sie sich nach dem Überfall auf Rosengarten in der letzten Staffel ordentlich liquid gemacht und die Goldene Kompanie von Essos engagiert. Man ist also - im Gegensatz zu Daenerys Targaryens Armee - ziemlich frisch und munter.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.