Sting präsentierte auf dem Freigelände der Grazer Messe "My Songs" © Jürgen Fuchs

Was für ein musikkulinarisches Kontrastprogramm an zwei aufeinanderfolgenden Tagen: Zuerst die vielstöckige, kalorienbombige Cremetorte (Elton John), dann - um beim Bild zu bleiben - der knackige Butterkeks (Sting). Also ganz großes Pop-Drama am Mittwoch, tags darauf auf das Wesentliche - nämlich die Songs - reduzierte Naturkost. Und beides schmeckte dem Publikum, trotz der völlig unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, hervorragend.