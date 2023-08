Am 20. Juli haben die Blockbuster "Barbie" und "Oppenheimer" zeitgleich Premiere gefeiert. Der Hashtag #Barbenheimer – eine Kombination aus beiden Filmtiteln – war schnell geboren und flutete mit zahlreichen vermeintlich witzigen Memes das Internet. Barbie-Darstellerin Margot Robbie mit einer Atombombenwolke als Frisur oder "Oppenheimer"-Star Cillian Murphy düster dreinblickend mit glitzerndem Barbie-Cowboyhut: In Japan sorgten solche Memes für Empörung. Viele japanische Nutzerinnen und Nutzer nannten die Memes in den sozialen Netzwerken "rücksichtslos" und "unsensibel".

#NoBarbenheimer: Kritik von japanischen Aktivisten

Der Grund: Der Film "Oppenheimer" handelt vom US-amerikanischen Astrophysiker J. Robert Oppenheimer, der als einer der "Väter der amerikanischen Atombombe" in die Geschichte eingegangen ist. In Japan wurden am 6. und 9. August 1945 Atombomben über den Städten Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. Heuer jähren sich die Ereignisse zum 78. Mal. Auf die in Ländern wie den USA, Deutschland oder Österreich kursierenden Memes zum Hashtag #Barbenheimer reagierten japanische User mit dem Gegen-Hashtag #NoBarbenheimer.

Auf der Petitionsplattform "Change.org" appellieren japanische Aktivistinnen und Aktivisten, "den Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki und das Leid der Opfer und Überlebenden" durch Memes und Ähnliches nicht zu verharmlosen. Gleichzeitig fordern sie die verantwortlichen Vertreiber der Filme zu einer Entschuldigung auf.

"Barbenheimer": Offizielle Entschuldigung von Warner Bros.

Besondere Kritik üben die Aktivistinnen und Aktivisten an einem Meme, in welchem Barbie-Darstellerin Margot Robbie auf den Schultern von Oppenheimer-Schauspieler Cillian Murphy vor dem Hintergrund einer Atomexplosion dargestellt wird. Vom offiziellen Social-Media-Team des "Barbie"-Films wurde das Meme auf X (ehemals Twitter) mit den Worten "It's going to be a summer to remember" (Deutsch: "Es wird ein unvergesslicher Sommer werden") kommentiert. Daneben setzte man Herz-Emojis.

Wie Martin Fritz, Japan-Auslandskorrespondent der "taz", schreibt, gelte die Empörung in Japan besonders dem Filmstudio, da es den "Barbenheimer"-Hype für kommerzielle Zwecke ausnutze.

© Screenshot change.org "No Barbenheimer"

Die Warner Bros. Group entschuldigte sich für "unsensible" Interaktionen in sozialen Medien, man bedauere das und bitte "aufrichtig um Entschuldigung". Die Kommentare vom Twitter-Profil des Unternehmens hat man zwischenzeitlich gelöscht.

In die japanischen Kinos kommt "Barbie" am 11. August. Ob "Oppenheimer" in Japan gespielt wird, ist derzeit nicht bekannt.