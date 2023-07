Jeder Tag in Barbieland ist perfekt: Die Haupt-Barbie (Margot Robbie) wacht gut gelaunt auf, steigt in ihre Plüsch-High-Heels, stöckelt zur Regendusche, öffnet einen Outfit-Kasten und schwebt gestylt von der Terrasse ihres Hauses in ihr rosa Cabrio. Hier leben Präsidentinnen, Müllfrauen, Meerjungfrauen, Höchstrichterinnen und Nobelpreisträgerinnen. Alle Barbies sind schön, erfolgreich und glücklich.

Schauspielerin und Regisseurin Greta Gerwig („Lady Bird“, „Little Women“) lässt ihre Protagonistin aus der zuckersüßen Mädchen-Fantasiewelt bald auf die reale Welt prallen: Barbie denkt während einer Party laut übers Sterben nach. Für die Gedanken über ihre Endlichkeit wird sie be-straft. Ihre zarten Stöckelschuh-Füße werden platt und am Oberschenkel runzelt sich die Haut zu Cellulite. Das wird nicht geduldet in Barbieland. Also wird sie in die echte Welt geschickt, um sich in der Begegnung mit ihrer Besitzerin zu heilen. Ihr erster Ausflug – stilecht auf Rollerblades am Venice Beach – ist ein Schock: Bauarbeiter kommentieren Barbies Körper. Ken, eine Nebenfigur in Barbieland, entdeckt in der verdrehten Welt, welche Wahrnehmung und Vorteile Männer haben. Er mutiert zum Jünger des Patriarchats und importiert es; inklusive Bier, Rock, Schlägereien. Barbie erfährt Sexismus und dass die Frauen sie nicht als Feministin feiern.

Seit Monaten läuft die pinke Marketing-Maschinerie auf Hochtouren, Gerwig hielt den Druck bei der Verfilmung der Mattel-Puppe stand: Mit zuckerlfarbener Ausstattung, originellen Choreografien, viel Humor, Bissigkeit und bitterbösen Seitenhieben auf die anatomischen Eigenschaften der Puppe, die Filmhistorie („Der Pate“!) und der Gesellschaft übt sie brachial bis subtil Kritik am Konsumkapitalismus, an Geschlechternormen und dem Patriarchat. Auch die Firma Mattel wird aufs Korn genommen.

Greta Gerwig gelingt der Spagat zwischen Liebeserklärung, Satire und Gesellschaftsanalyse. Sie erzählt von Müttern, Töchtern und Freundinnen und betreibt fröhlichen und originellen Aufklärungsunterricht, der auch Klischees, Plattitüden und deren teilweise Zertrümmerung nicht ausspart. Margot Robbie und Ryan Gosling rühren, erheitern und ihre Charaktere dürfen sich im Hochglanz-Film gehörig weiterentwickeln. Dass der popkulturelle Aufstand 2023 ausgerechnet von einer Plastikpuppe ausgeht, mag verstören. Aber irgendwer muss es ja machen!

Bewertung: *****