Seit vielen Jahrzehnten gilt sie als das Spielzeug der Mädchen: Die Kultpuppe Barbie hat die Herzen vieler im Sturm erobert. In zahlreichen Spielzeugen, Serien und Filmen wurden die unterschiedlichsten Charaktere in Szene gesetzt. Nun feierte die erste Realverfilmung "Barbie" von Greta Gerwig Weltpremiere. Die Protagonistin muss für dieses Abenteuer das "Barbieland" verlassen und sich in der wirklichen Welt beweisen. Das führt natürlich zu einigen Missverständnissen und Hoppala-Momenten.

"Barbie" Margot Robbie und "Ken" Ryan Gosling © APA/AFP/MICHAEL TRAN

Großes Staraufgebot

Am Sonntagabend marschierten zahlreiche Superstars über den Pinken Teppich und zeigten ihr schönstes Lächeln. Mit dabei waren unter anderem Hauptdarstellerin Margot Robbie, Ryan Gosling oder Simu Liu.

Schauspieler Simu Liu © APA/AFP/MICHAEL TRAN

Weiters waren auch viele Musiker zugegen, darunter Billie Eilish, Nicki Minaj, Dua Lipa oder Ava Max.

Einige von ihnen steuerten Hits mit Ohrwurmpotenzial zum offiziellen Soundtrack bei.

Viele Stars stolzierten mit ausgefallenen Roben vor die Kameras, die Farbe Pink war für viele Promis ein Muss.

Die kolumbianische Sängerin Karol G erschien im pinken Glitzer-Top © APA/AFP/MICHAEL TRAN

Musikerin und Schauspielerin Dove Cameron entschied sich für eine babypinke Variante © APA/AFP/MICHAEL TRAN

Hier geht es zum offiziellen Trailer: