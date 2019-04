Facebook

"Double Dance": Thomas Kraml, Lizz Görgl, Stefan Petzner und Roswitha Wieland © ORF

Damit der ORF den Hauptabend aus dem Ballroom bestreiten kann, gibt es zusätzliche Darbietungen bei der fünften Show der zwölften "Dancing Stars"-Staffel. Neben jeweils einem Einzeltanz muss ein "Double Dance" aufs Parkett gebracht werden. Dabei präsentieren jeweils zwei Paare einen gemeinsam einstudierten Tanz - in diesem Fall den Mambo, der von der Jury auch als Gemeinschaftsleistung bewertet wird. Von den Juroren wird die gemeinsame Choreografie bzw. Ensemblewirkung bewertet. Die "ertanzten" Punkte werden beiden Paaren gutgeschrieben und zur Jurywertung des Einzeltanzes addiert.

Und so sehen die Paarungen aus:

Nicole Wesner & Dimitar Stefanin sowie Peter Hackmair & Julia Burghardt tanzen zu "Mambo Italiano". - Stefan Petzner & Roswitha Wieland sowie Lizz Görgl & Thomas Kraml tanzen zu "Mah Na Mah Na". - Michael Schottenberg & Cornelia Kreuter sowie Virginia Ernst & Alexandra Scheriau tanzen zu "Papa Loves Mambo". Nachdem Petzner bei der letzten Sendung den Minus-Rekord von vier Jurypunkten bekam, wird es spannend, ob er nun Görgl "hinabzieht".



Die Solotänze vom 12. April:

Lizz Görgl & Thomas Kraml: "Época" (Tango).

Peter Hackmair & Julia Burghardt: "Moon River" (Langsamer

Walzer).

Virginia Ernst & Alexandra Scheriau: "I'm So Excited"

(Quickstepp).

Stefan Petzner & Roswitha Wieland: "Get Out of Your Lazy

Bed" (Quickstepp).

Nicole Wesner & Dimitar Stefanin: "Cheek to Cheek" (Slowfox).

Michael Schottenberg & Conny Kreuter: "I'm Yours"

(Quickstep).