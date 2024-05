Philipp Jelinek, bekannt aus „Fit mit Philipp“, hat einen neuen Arbeitgeber. Nach seinem Rauswurf beim ORF und einem geplatzten Engagement bei ServusTV unterhält der Fitnesstrainer nun das Publikum bei krone.tv.

Über Strache-Chats gestolpert

Ab Montag um 9.05 Uhr ist Jelinek von Montag bis Freitag wieder als Moderator zu sehen. Der Name der neuen Sendung: „Philipp bewegt“. Der ehemalige ORF-Turner freut sich jedenfalls auf seinen neuen Arbeitgeber. Im Interview mit der Krone sagt er: „Ich bin froh und stolz, dass ich wieder mit dem ganzen Land in den Tag starten kann und wir mit meinen Turnübungen einen Beitrag zur Gesundheit in Österreich leisten können.“

Auch die Krone freut sich über den Neuzugang. „Philipp bewegt wird noch mehr Zuseher auf unsere Inhalte aufmerksam machen. Vor allem aber war es uns wichtig, mit Philipp wieder ein sinnvolles Bewegungsprogramm ins Fernsehen zu bringen. Menschen aller Altersgruppen bekommen so täglich ihren persönlichen Fitnesscoach“, so krone.tv-Geschäftsführer Max Mahdalik.

Jelinek war einst im ORF über brisante Chats mit Ex-Vizekanzler HC Strache gestolpert. Er gab zu, den Ex-Vizekanzler um Hilfe gebeten zu haben. Auch Sebastian Kurz, Werner Kogler oder Pamela Rendi-Wagner hätte er gefragt, wenn er sie gekannt hätte.

Rückblickend sei das ein Fehler gewesen, sagte Jelinek in einem Video, das er zu der Causa veröffentlichte. Sechs Jahre später wisse er nicht mehr genau, was er geschrieben habe. „Wenn ich damit jemanden verletzt habe oder über das Ziel hinausgeschossen bin, dann tut mir das wirklich leid und ich entschuldige mich dafür.“