Wie sehr unsere Instagram-Community Musik liebt, hat sie in den letzten Wochen mit über 1000 Kommentaren und Nachrichten unter Beweis gestellt. Nach dem Aufruf, ihre liebsten Künstlerinnen und Künstler aus der Steiermark mit uns zu teilen, folgte direkt der zweite Streich: Kärnten und Osttirol.

Es wurde fleißig kommentiert und einiges an Ideen geliefert. Von Pop über Indie-Rock bis hin zu basslastigem Techno ist so ziemlich alles dabei, was das musikalische Herz höherschlagen lässt. Wir haben uns durch die Empfehlungen gehört und auch unsere Favoriten ergänzt.

Das Ergebnis kann sich hören lassen - hier ein paar Highlights!

Wer gerne deutschen Pop hört, kommt an der Kärntnerin Esther Graf nicht vorbei. Die 25-jährige Wahl-Berlinerin sammelte bereits als Kind Bühnenerfahrung, schreibt all ihre Texte selbst und arbeitet mit hochrangigen Musikerinnen und Musikern zusammen, darunter Alligatoah, Montez oder FiNCH. Hier geht‘s zum Kleine Zeitung-Sommergespräch mit Redakteurin Camilla Kleinsasser.

„Ein Wiener und sein Papi ist Tiroler“ singt Bibiza im Song „Casanova“. Der Musiker mit Osttiroler Wurzeln veröffentlichte im Mai 2023 sein Debütalbum „Wiener Schickeria“, darauf folgte eine restlos ausverkaufte Tour, der Titel „FM4-Song des Jahres“ für „Akademie der bildenden Künste“ sowie eine Nominiertung für den Amadeus Award 2024. Wie Kollege Florian Eder nach seinem Interview mit Bibiza beschreibt: „Sein Stil aus 80er-Jahre-Reminiszenz, Wiener Dekadenz und falcoesker Attitüde kommt an.“ Das Porträt zum Nachlesen finden Sie hier.

Die am meisten genannte Band der Instagram-Community war „de Klamoja“, ein junges Duo aus Kärnten, bestehend aus Christoph de Roja und Adrian Klammer. Die zwei Tonkünstler kennen sich schon seit über 10 Jahren und haben immer wieder gemeinsam in diversen Bands musiziert - die Konstellation „de Klamoja“ hat sich erst Anfang 2023 ergeben.

Auf Shuffle stellen und los. Viel Spaß beim Reinhören!