Der Valentinstag steht vor der Türe. Das Verschenken von Blumen, Schokolade oder allem, was herzförmig ist, gehört für viele Menschen dazu. Einige Pärchen gehen an diesem Tag auch gerne in ein Restaurant oder bekochen ihren Valentins-Schatz. Kerzenschein und romantische Musik machen das Rendezvous erst perfekt. Hits wie „Endless Love“ von Lionel Richie, „I will always love you“ von Whitney Houston oder „Purple Rain“ von Prince sind typische Liebeslieder, die an einem solchen Tag nicht fehlen dürfen.

Teilen Sie Ihr schönstes Liebeslied mit uns

Die Liste der Liebeslieder ist lang: von Klassikern der Popmusik über „Kuschel-Rock“ bis hin zu Techno-Songs mit Liebeslied-Charakter. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Da der 14. Februar schon heute in einer Woche ist, fragen wir Sie, liebe Userinnen und User: Was sind Ihre persönlichen Lieblings-Liebeslider? Haben Sie einen Allzeitliebling, ein Lied, das Sie immer wieder an diesem Tag hören oder mit diesem verbinden?

Wir erstellen zum Valentinstag eine Playliste auf Spotify mit Ihren Favoriten. Schreiben Sie Ihr schönstes Liebeslied in die Kommentarspalte, damit wir es in unsere Spotify-Playliste aufnehmen können. Mit Ihrer Hilfe zur perfekten Liebeslieder-Playliste wird der Valentinstag vollkommen!