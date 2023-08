Wir haben uns vor sechs Jahren schon einmal in Ihrem Elternhaus am Altersberg zum Interview getroffen. Damals lebten Sie in Wien, haben gemodelt und gerade eine Single auf Englisch herausgebracht. Seitdem hat sich sehr viel getan. Unter anderem sind Sie nach Berlin gezogen. Wie kam es dazu?

ESTHER GRAF: Jeder Musiker weiß, wenn man es ernsthaft machen will, ist das die beste Adresse im deutschsprachigen Raum. Am Anfang war ich einfach regelmäßig da, habe Musiker kennengelernt, mit denen ich zusammenarbeiten konnte. Das war für mich ein guter Ansporn und Kontakte bringen auch weitere Möglichkeiten. Fix hingezogen bin ich 2020, habe etwas später meinen ersten Platten-Deal unterschrieben und dementsprechend war dann mein ganzes Team in Berlin. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich jetzt da bin, meinen Beruf so ausüben, davon leben kann und auch ein gesundes, liebevolles Umfeld habe.