Die Geschichte von „Partl – Feinkost/Gaststätte/Catering“ reicht zurück in das Jahr 1928, als Ferdinand Partl die „Fleischerei & Imbissstube Partl“ gründete. 1973 übernahmen Otto Partl senior und seine Frau Elisabeth das Unternehmen. Im Jahr 2005 trat schließlich Otto Partl junior in die Fußstapfen seiner Eltern und erweiterte das Geschäft um einen Cateringservice.

Das Unternehmen in der Bleiburger Straße 4 in Eberndorf bedient aktuell drei Geschäftsfelder: eine Feinkost mit regionalen Fleisch- und Wurstwaren sowie Convenience-Produkten, eine Gaststätte und einen Cateringservice. „Wir kümmern uns um Kulinarik, Servicepersonal und Equipment. Möbelausstattung, Licht- und Tontechnik sowie Deko werden von unseren Partnern bereitgestellt. Unsere Kunden haben somit eine Anlaufstelle, die alles für sie abwickelt“, sagt Otto Partl junior. Ein Höhepunkt seiner bisherigen Zeit als Geschäftsführer sei die Beteiligung des Cateringservices an mehreren Großkonzerten. Der Unternehmer verstehe es außerdem, aus der Not eine Tugend zu machen, wie beim Ausbruch der Corona-Pandemie: „In dieser Zeit haben wir uns auf das Angebot ‚Essen auf Rädern‘ konzentriert und konnten in diesem Segment stark wachsen.“

Die Auszeichnung „20 Jahre erfolgreiche Unternehmensführung“ ist für den Unternehmer und Familienvater eine schöne Anerkennung: „Sie gebührt jedoch nicht nur mir, sondern meinem gesamten Team.“ Obwohl er aus beruflichen Gründen nicht persönlich an der Urkundenverleihung teilnehmen konnte, wird dies zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Nähere Informationen: https://www.partl.at/