„Das Partyleben bis spät in die Nacht stirbt langsam aus. Die Leute wollen viel lieber gemütlich ein paar Getränke trinken und sich unterhalten“, sagt Manuel Heibl, der den „Permuda Club“ in Kühnsdorf vor Kurzem schließen musste. 2019 übernahm er den damaligen Club „Alcatraz“ und benannte diesen 2023 um. In all den Jahren wurden viele Veranstaltungen abgehalten. Künstler wie Culcha Candela, DJ Vice oder Marco Wagner sorgten für Stimmung.

Manuel Heibl © KK

Neue Mieter gesucht

Eigentümer des Gebäudes an der Seeberg Straße (B 82) ist Ignaz Lach, der bereits neue Mieter sucht. „Ich bin für jedes Konzept offen, das aber durchdacht sein sollte“, sagt Lach. Da bis zuletzt ein Club in den Räumlichkeiten geführt wurde, würde sich natürlich deartiges wieder anbieten, da auch das Inventar vorhanden ist. Gespräche mit potenziellen Nachmietern werden bereits geführt.