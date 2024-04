Berufstätige Eltern stehen in der Ferienzeit oft vor dem Problem der Kinderbetreuung. Um die schulfreien Wochen möglichst gut überbrücken zu können, bieten Vereine, Gemeinden und Organisationen im Bezirk Völkermarkt heuer wieder vielfältige Sommercamps für Kinder an. Es gibt noch freie Plätze, aber wer sein Kind anmelden möchte, sollte keine Zeit mehr verlieren.

Zum ersten Mal finden heuer in den Sommerferien Pferdecamps am „Gut Hottehü“ in Oberdorf 1 bei Neuhaus/Suha statt. Die Camps von 8. bis 12. Juli, 15. bis 19. Juli sowie 26. bis 30. August mit je zwölf Plätzen richten sich an Kinder ab sechs Jahren. „Es geht nicht nur ums Reiten, sondern die Kinder erfahren spielerisch, was es bedeutet, Verantwortung für ein Pferd zu übernehmen“, berichtet Christina Pammer, die mit ihrem Ehemann im Vorjahr ihr Autohaus gegen den Pferdehof getauscht hat. Kosten: 330 Euro pro Kind, Geschwister zahlen 300 Euro. „Inkludiert sind auch je vier Einzel-Reiteinheiten“, sagt Pammer, die die Camps von Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 16.30 Uhr beziehungsweise am Freitag von 8.30 bis 14 Uhr mit geschulten Reitpädagogen und Reitlehrern durchführt. Bei Schönwetter werden auch Badeausflüge nach Lavamünd übernommen und ein Fotoshooting mit dem Pflegepferd zählt auch zu den Fixpunkten. Kontakt: 0676/59 28 902, info@gut-hottehue.at

Mehr als nur Reiten steht in den Pferdecamps auf „Gut Hottehü“ am Programm © KK/Gut Hottehü

Eine erlebnisreiche Woche in der Natur erwartet Mädchen und Buben im Alter von sechs bis zehn Jahren bei den Waldcamps des Geoparks Karawanken von 8. bis 12. Juli in Neuhaus/Suha und von 15. bis 19. Juli in Sittersdorf/Žitara vas. „Pro Camp können 20 Kinder teilnehmen, da uns die Qualität der Betreuung sehr wichtig ist“, sagt Gerald Hartmann, Direktor des Geoparks Karawanken. Am Programm stehen von Montag bis Freitag von acht bis 15 Uhr das gemeinsame Bauen von Lagern, Schnitzen von kleinen Kunstwerken, Basteln mit Naturmaterialien und das Erforschen der vielfältigen Waldbewohner. Zu Mittag gehen die Kleinen zum Essen in das Gasthof Sternjak in Pudlach beziehungsweise in das Seestüberl am Sonnegger See. Die Kosten für die Betreuung und die kulinarische Versorgung beträgt pro Woche 150 Euro. „In Sittersdorf sind noch sieben Plätze frei, in Neuhaus gibt es noch zehn freie Plätze“, berichtet Hartmann. Bis 31. März können Eltern ihre Kinder noch unter www.geopark-karawanken.at anmelden.

Der Wald ist heuer Schauplatz der Sommercamps des Geoparks Karawanken © Privat

Im Zeitraum von 29. Juli bis 23. August führt heuer auch die Stadtgemeinde Völkermarkt gemeinsam mit dem „Capeless Institut“ wieder eine Sommerkinderbetreuung für schulpflichtige Kinder durch. „Die Kinder lernen dabei ihre Stadt kennen, denn es gibt jeden Tag eine Exkursion“, sagt Vizebürgermeister Aaron Radaelli (SPÖ), aus dessen Familienreferat die Stadt 15.000 Euro zur Finanzierung beisteuert. So besuchen die jungen Teilnehmer, die von Montag bis Freitag von sieben bis 16.30 Uhr betreut werden, etwa Einrichtungen und Institutionen wie die Feuerwehr, den Bauhof, das Gericht, die Polizei, den Hafen oder das Sportstadion. „Auch der Bürgermeister und die Stadträte bringen sich ein“, erzählt Radaelli. Doch auch Spielen im Bach, Yoga im Park oder Chillen im Capeless-Nest stehen auf dem Programm. Mit 95 Euro pro Kind (beziehungsweise 75 Euro pro Geschwisterkind) für eine Woche inklusive Essen versuche man den Elternbeitrag so gering wie möglich zu halten. Anmeldungen sind noch über die Homepage der Gemeinde unter www.voelkermarkt.gv.at möglich.

Besuch auf der Heunburg im Rahmen der Völkermarkter Sommerkinderbetreuung © Privat

Sportbegeisterte Mädchen und Buben im Alter von fünf bis zwölf Jahren sind heuer wieder im „Pöki Camp“ auf dem Sportplatz des SVG Bleiburg von 29. Juli bis 2. August sowie von 5. bis 9. August herzlich willkommen. Was die Kinder dort von Montag bis Donnerstag von acht bis 16 Uhr beziehungsweise am Freitag von acht bis 12.30 Uhr erwartet? „Fünf Tage Spiel, Spaß und Sport“, bringt es Mitorganisator Thoma Pök, langjähriger Tormann des Bleiburger Fußballvereines, auf den Punkt. Angeboten wird etwa das Kennenlernen neuer Sportarten wie Bouldern, Tennis oder Parkour. In den Kosten von 180 Euro pro Kind (beziehungsweise 150 Euro für Vereinsmitglieder) ist auch die Vollverpflegung inkludiert. Anmeldungen sind noch bis 1. Juli unter 0664/38 75 714 oder tormann24@gmail.com möglich.

Fußballer Thomas Pök mit Teilnehmern eines früheren Camps © Privat

Der Überblick über die Sommercamps erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.