Nachdem sich Adeg Wolfsberg aus dem Lebensmittelgeschäft zurückgezogen hat, wurden einige Adeg-Filialen vom Rewe-Großhandel übernommen. Diese sollen von selbstständigen Kaufleuten weitergeführt werden. In Sittersdorf/Žitara vas wurde man jetzt fündig, Alexander Maier (30) aus Magdalensberg übernimmt den Standort. „Als ich gehört habe, dass noch jemand gesucht wird, habe ich mich beworben. Es wäre schade, wenn den Markt keiner übernehmen würde“, sagt Maier, der seit zweieinhalb Jahren den Adeg in Niederdorf in der Marktgemeinde Ebenthal betreibt. „Zuvor war ich Marktleiter beim Billa.“

Großer Umbau

Mit der Übernahme durch Maier wird auch in den Standort investiert. Die Kosten teilen sich der Rewe-Großhandel und Maier: „Ich investiere 50.000 Euro. Wir stellen die Filiale auf das neueste Adeg-Konzept um, die Kühlungsvorrichtungen entsprechen dem neuesten Stand und laufen besonders energiesparend. Es wird auch eine Photovoltaikanlage am Dach errichtet“, verrät der 30-Jährige, der sich „tatkräftig für das soziale Miteinander im Ort einsetzen will“. So können ansässige Firmen, der örtliche Kindergarten und Einrichtungen wie Betreutes Wohnen im Adeg-Markt auf Lieferschein einkaufen.

Neueröffnung

Neben einem breiten Angebot legt der Kaufmann auch Wert darauf, so viele Produkte wie möglich von ansässigen Lieferanten zu beziehen. Die Marktgröße bleibe mit rund 480 Quadratmetern unverändert. Die Preisausschilderung erfolgt elektronisch, um Papierverschwendung zu vermeiden. Elf Mitarbeiterinnen sind in Sittersdorf beschäftigt, neun wurden übernommen. Eröffnet wird der neue Markt am 22. Februar. Dass Maier einen dritten Markt übernimmt, sei nicht ausgeschlossen: „Mal schauen, wie die zwei Filialen weiterhin laufen.“