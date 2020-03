Facebook

Die ersten Lebensmittel wurden bereits heute von Freiwilligen zugestellt. Am Bild eine Zustellerin, die gemeinsam mit zahlreichen weiteren Freiwilligen das Lieferservice durchführt © Stadtmarketing/Kohlmayer

In der Krise formieren sich Gruppen im Sinne der Nächstenliebe. Einige Vereine wollen für ältere Menschen einkaufen oder mit Hunden Gassi gehen. Aber Vorsicht: Der direkte Kontakt mit Hilfsbedürftigen Personen ist ob der Ansteckungsgefahr zu meiden. Sonst könnte gut gemeinte Hilfe, das Gegenteil bewirken.

Einkaufshilfe der Stadt wird gut angenommen:

„Wir halten zusammen.“ Unter diesem Motto hat die Stadt Villach einen Hilfsdienst und Lieferservice für alle nötigen Einkäufe im Stadtgebiet eingerichtet. Unter der Service-Telefonnummer 0664/60 205 3030 können all jene, die Unterstützung brauchen (also zum Beispiel jene, die in die Risikogruppe fallen und sich nicht draußen aufhalten sollten), diese anfordern. Bereits am Dienstag wurden die ersten Lebensmittelzustellungen ausgeliefert. Ebenfalls haben sich zahlreiche Freiwillige gemeldet, die sich als Zusteller für diese vorbildhafte Aktion zur Verfügung stellen", heißt es in einer Aussendung des Stadtmarketings.



Alle Bestellungen werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Stadtmarketings entgegengenommen und nach dem Einkauf von Menschen, die diese Tätigkeit freiwillig übernehmen, direkt ausgeliefert. "Wer übrigens gerne helfen und sich als Lieferant oder Lieferantin zur Verfügung stellen möchte, kann sich ebenfalls beim Stadtmarketing melden", sagt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ).

Hilfsdienst der Stadt Villach Das Service richtet sich an Senioren, an diejenigen, die als Risikogruppe gelten, und an alle jene, die ihre Häuser und Wohnungen nicht verlassen können oder dürfen. Es sollten bitte nur Grundnahrungsmittel des täglichen Bedarfs bestellt werden, oder Arznei- und Hygieneartikel. Die Übergabe der Waren erfolgt kontaktlos, die Ausliefernden werden dahingehend auch entsprechend geschult. Das Service ist kostenlos, die zugestellten Artikel sind direkt und bar zu bezahlen. Dieser Dienst steht ab sofort für die Dauer der verordneten Geschäftsschließung zur Verfügung.

Alle Infos dazu finden Sie auch unter www.cityimpulse.at

Kostenlose Lebensmittel für Bedürftige

Der Verein Together hilft bedürftigen Menschen mit einer kostenlosen Lebensmittelausgabe.

Kaffeerösterei liefert

Die Kaffeemacher in der Villacher Italiener Straße gehen in Corona-Zeiten neue Wege. Nachdem der beliebte Treffpunkt für Kaffeegenießer aufgrund der behördlichen Vorgaben derzeit geschlossen hält, setzen die Betreiber ab sofort auf Lieferservice.

"Ihr bleibt so konsequent zu Hause, dass vielerorts schon akuter Koffeinmangel herrscht. Da möchten wir natürlich helfen", heißt es auf der Facebook-Seite. Die Kaffeemacher liefern also bis vor die Haustüre. Die Rechnung kommt per E-Mail und die Zahlung erfolgt mit Überweisung. Bestellungen werden telefonisch, per Mail und auf Facebook entgegengenommen (siehe unten).

Laufberatung per Telefon

Laufsport Münzer aus Villach hat ab Freitag eine eigene Laufberatung-Hotline eingerichtet.

Hilfsleistungen in Villach-Land

In Paternion ist die Landjugend Kreuzen dem Ruf der Gemeinde gefolgt und bietet Einkaufshilfe an. Kontaktdaten siehe unten.

Das Team von der Landjugend Kreuzen kauft in der Gemeinde Paternion ein Foto © kk

In der Marktgemeinde Treffen gibt es ebenfalls eine Serviceleistung für Risikogruppen. Ein Einkaufs- und Bringdienst für Lebensmittel und Medikamente wurde installiert. Hotline: 04248/2805-22 und E-Mail: treffen@ktn.gde.at. Außerdem bieten der Schallerwirt in der Einöde (04247/302 06) und die Bäckerei Trainacher (0664/48 332 78) ein Lieferservice im gesamten Gemeindegebiet. Auch hier ist das Hilfsservice, laut Bürgermeister Klaus Glanznig (SPÖ) bereits gut angelaufen.

Das Zustellservice vom Schallerwirt in der Einöde gibt es abn sofort im ganzen Gemeindegebiet von Treffen Foto © kk

Auch in Arnoldstein wird für Menschen über 65 und jene mit Vorerkrankungen ein Einkaufsservice für Lebensmittel und Medikamente angeboten. Hier wird das engagierte Lieferservice von den betroffenen Bürgern bereits dankend angenommen.

In der Gemeinde Arnoldstein werden die Einkäufe bereits zugestellt Foto © Arnoldstein/kk

In Finkenstein ist die Versorgung, laut Homepage der Gemeinde, mit Lebensmitteln im gesamten Gemeindegebiet gesichert. Sollte jemand keine Möglichkeit haben sich selbst oder durch Dritte mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs versorgen zu lassen, steht die Gemeinde unter der Telefonnummer 04254/2690 elf zur Verfügung, um diese Versorgung zu gewährleisten.

Die Marktgemeinde Velden bietet Hilfe beim Einkaufen von Lebensmittel oder Medikamenten. "Wenn Sie Rat und Tat in der schwierigen Zeit benötigen, rufen Sie uns bitte auf unserer neu eingerichteten Hotline unter 04274/2102/70 an. Sie können uns auch gerne per E-Mail erreichen", heißt es in einer Aussendung. Ansprechperson ist Gerlinde Effert: gerlinde.effert@ktn.gde.at

In Nötsch im Gailtal gibt es für jene, die keine Möglichkeit haben, wichtige Einkäufe wie Grundnahrungsmittel und Medikamente zu besorgen, das Go-Mobil für den Einkaufstransport zu nützen (0664/60 36 03 96 11). Essen auf Rädern wird weiterhin normal ausgeliefert werden.

In Wernberg wurde seitens der Gemeinde eine eigene Hotline (04252/3000-13) eingerichtet, über die Lebensmittel- und Medikamenteneinkäufe organisiert werden.

© kk

Zudem gibt es von der FPÖ Wernberg die Initiative "Wernberger für Wernberger". Mitglieder der Partei gehen für ältere Menschen einkaufen. Telefon: 0676/96 42 852

In Weißenstein gibt es für Notfälle die Hotline 04245/2385-0, außerhalb der Amtszeiten auch die Nummer 0664/73 86 58 30.

In Fresach intensiviert der Dorfladen sein Heimbringservice (0699/19 65 12 24). Es wird gebeten, die Einkaufslisten gut zu überlegen und für mehrere Tage einzukaufen.

Die Marktgemeinde Rosegg bietet in Zusammenarbeit mit den einheimischen Betrieben und GO-Mobil ab Montag einen kostenlosen Zustelldienst (kontaktlose Bezahlung). Erreichbarkeiten: MG Rosegg 04274/2712; GO-Mobil 0664 603 603 9232 in der Zeit von 08:00-18:00 Uhr sowie durchgehend BGM Franz Richau 0664 1807912. Dieses Service ist speziell für Personen über 60 Jahre sowie alle Erkrankten und sonstige Hilfsbedürftige.

Einkaufshilfe Ferndorf. Unter der Nummer 0650 4050 767 hat die Gemeinde Ferndorf einen Einkaufsdienst installiert.

In der Gemeinde Stockenboi kann man über das Go-Mobil (0664/603 97 14) Einkaufsbestellungen aufgeben. Die anfallenden Transportkosten übernimmt die Gemeinde.

In Afritz gibt es ab sofort ebenfalls eine von der Gemeinde organisierte Einkaufshilfe für Risikogruppen und jene, die Wege nicht alleine erledigen können. Telefonnummer: 04247/2540. Bürgermeister Max Linder (FPÖ) mahnt diejenigen, die Freunden, Verwandten und Hilfsbedürftigen privat helfen wollen, den direkten Kontakt zu meiden.

In Arriach kann man sich Waren bei Mona's Kaufladen unter 04247/8509 bestellen, die Zustellung erfolgt bei diesem von der Gemeinde unterstützten Projekt durch die Landjugend Arriach.

In St. Jakob im Rosental führt die Bäckerei Schuster (04253/2215) in gewohnter Weise die Hauszustellungen durch. Zusätzlich bietet die Firma Kaiser KG Heimservice (www.kaiser.kg; 04253/8124 eine kontaktlose Zustellung von Lebensmitteln aller Art (u.a. Eier, Milch, Teigwaren, Fleisch- und Wurstwaren, Marmeladen, Tiefkühl-Produkte) bis vor die Haustüre mit bargeldloser Bezahlung an.

Auch das Hochtal steht in der Krise zusammen. Die Marktgemeinde Bad Bleiberg unterstützt ab sofort bei Nachbarschaftshilfen, der Aufrechterhaltung der Grundversorgung und bei Versorgungsfahrten mit dem Go-Mobil. Auch "Essen auf Rädern" ist nach wie vor gesichert. "Wir bitten Sie, die leere, saubere Essensbox vor der Haustüre zum Austausch abzulegen. Dies ist eine kurzfristige Maßnahme", heißt es von der Familie Oberrauner und dem Team von Essen auf Rädern (Kontakt: 04244 - 23 17 von 9 bis 13 Uhr).

Foto © kk

In Feld am See, Feistritz/Gail und Hohenthurn können sich Versorgungsnotfälle an die jeweiligen Gemeinden wenden. Zudem wird die Nachbarschaftshilfe mit Hausverstand und den Vorgaben der Regierung groß geschrieben. Das Versorgungsservice der Stadt Radenthein wird am Mittwoch auf die Gemeinde Feld am See ausgeweitet.

Die Gemeinden liefern auf ihren Homepages auch weiterhin immer wieder wichtige Informationen, die die jeweilige Gemeinde betreffen.

Weitere Hilfsinitiativen

Happy Dogs. Der Hundefriseur aus Villach geht mit Vierbeinern Gassi.

Funktaxi 28888. Das Taxi bietet auch Einkaufs-/Botenfahrten an. Telefon: 04242 28888

Essens-Abholung oder Zustellung

Einige Restaurants haben ihr Arbeitsmodell umgestellt, um in der schwierigen Zeit weiterhin bestehen zu können und andere Menschen zu verköstigen.

Landgasthaus Fruhmann: ab sofort mit Abholung

Fifty Burger. ab sofort mit Lieferservice

Heimatladen. ab sofort mit Lieferservice

Der Schallerwirt in der Einöde wird ab Dienstag von 11.30 bis 19.30 Uhr ein Zustellservice im Gemeindegebiet von Treffen anbieten. Es soll ein Mittagsmenü und, sofern möglich, die komplette Karte geben.

Gasthof Wallner in Arnoldstein bietet am "Outdoor-Schalter" Speisen an.

Restaurant Bella Italia: Lieferservice in Arnoldstein.