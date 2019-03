Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kulmer am Areal bei der „Jaques Lemans Arena“, auf dem die Schule errichtet wird. © STADT ST.VEIT

Aus allen Nähten platzt die bestehende Volksschule in Hörzendorf bereits seit langem, ein zeitgemäßer Unterricht ist in den 143 Jahre alten Räumen immer schwieriger durchzuführen. Beim Bewegungskindergarten in Unterbergen wird nun um 3,3 Millionen Euro eine neue Schule mit Ganztagsangebot errichtet, die in Synergie mit dem Kindergarten treten und moderne Unterrichtsansprüche erfüllen soll. "Unsere Frage war, wie wir den Schulstandort Hörzendorf erhalten können“, so St. Veits Bürgermeister Gerhard Mock bei der gestrigen Projektpräsentation. „Denn die Schule war immer Bestandteil von Hörzendorf.“

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.