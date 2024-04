Patric Tellian und Robert Gasser sind in der Region aufgewachsen und dann ausgeflogen, um im Tourismus zu arbeiten. Nach langen Jahren kehrten sie wieder in ihre Heimat zurück. „Back to the roots“, sagt Gasser dazu, der zuletzt Direktor des Hotels „Werzer‘s“ in Pörtschach war. Er stammt aus Klagenfurt. Tellian, er arbeitete lange auf Kreuzfahrtschiffen, ist ein Brückler. Vom Leben mit „in 17 Jahren 12 Städte“ (Gasser) oder „100 Flügen im Jahr“ (Tellian) haben sie genug, „ankern“ wollen sie nun am Längsee, indem sie das „Seeradies“ übernehmen. Die Zustimmung des Gemeindevorstandes St. Georgen steht derzeit noch aus, Bürgermeister Wolfgang Grilz (FPÖ) geht aber davon aus, dass diese auch erfolgen wird.

Gasser: „Wir fangen am 2. Mai an und werden bis Mitte September offen halten.“ „Das Bootshaus“ werden sie das Terrassenlokal nennen und es dort mit Sommergastronomie „wiederbeleben“. „Es ist ein Start im Kleinen“, betonen die beiden Männer. „Es ist auch kein ‚Fine Dining‘“, fügt Gasser hinzu. Einfache Küche wird angeboten und zusätzlich gibt es Public Viewings während der Fußballeuropameisterschaft.

Raus aus dem Trott

Für beide ist das die Rückkehr zur Einfachheit und in einen ruhigeren Lebensabschnitt. Gasser kam während seiner Karriere von den Bermuda Islands über London bis nach Istanbul oder Belgrad, arbeitete sich – auch dank einer Masters-Degree-Ausbildung zum Hotelbetriebswirt – hoch bis zum Hoteldirektor in der Marriott Hotelgruppe. „Ich habe drei Kinder, alle sind in verschiedenen Städten geboren“, sagt er über sein damaliges Leben. Tellian bildete unter anderem auf Kreuzfahrtschiffen Servicepersonal für die großen Reiseanbieter TUI und Hapag-Loyd Cruises aus und flog deshalb „von einem Kreuzfahrtschiff zum anderen“.

Über Bürgermeister Wolfgang Grilz (FPÖ) und den Tourismusreferenten Peter Schratt (FPÖ) sei es jetzt zur Übernahme des „Bootshaus“ gekommen, erklärt Gasser. Für Familien, Gäste jeden Alters, will man Anlaufpunkt werden. „Wir starten das jetzt, lassen das Ding einmal laufen und schauen, was kommt.“ Übrigens: Aushilfen, Praktikanten, Mitarbeitende sind gesucht, wer interessiert ist, schreibt an „dasbootshaus@gmx.com“. Gasser betont dabei einen Vorteil: „Wir haben auch Kontakte für weiterhin, können sie also weiter vermitteln.“

Patric Tellian schulte unter anderem für internationale Urlaubsanbieter Servicepersonal auf Kreuzfahrtschiffen © Gram