Mit dem Pflege- und Betreuungsteam des Wohn- und Pflegeheimes Lienz wurde am Mittwoch fröhlich auf den besonderen Geburtstag angestoßen. Die Freude über die Rüstigkeit der Jubilarin stand im Vordergrund. Zu den Gratulant:innen gesellten sich zwei Großnichten aus Südtirol ebenso wie Pfarrer Siegmund Bichler, Pflegedienstleitung Daniela Meier und Heimleiter Franz Webhofer. Hilda Massimo kam am 10. April 1920 als drittes Kind von Johann und Kreszenzia Krautgasser in Lienz auf die Welt. Nach der Schule führte sie den Haushalt ihrer Eltern und arbeitete später als Schreibkraft beim Arbeitsamt.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann wohnte die Jubilarin lange in ihrem Elternhaus an der Lienzer Dolomitenstraße und bewies dabei auch einen „grünen Daumen“ in ihrem Garten. Als Haus- und Gartenarbeit zu beschwerlich wurden, zog Frau Massimo im November 2008 ins Wohn- und Pflegeheim Lienz ein. Die Jubilarin liebt die Natur und die Berge. Sie bestieg früher mit ihren Freundinnen manchen Gipfel in und um Osttirol. Immer wieder blättert sie in ihren Fotoalben und kann noch manches ihrer Bergerlebnisse zum Besten geben.