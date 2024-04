Im zarten Alter von neun Jahren hat Sebastian Lackner erstmals eine Webseite erstellt. Heute führt er die Geschäfte seines eigenen Unternehmens „bluepuma.at“ mit 16 Mitarbeitern in Lienz. „Unsere Kunden sind hauptsächlich in Osttirol und Oberkärnten angesiedelt, über Vermittlung betreuen wir aber auch Projekte außerhalb dieser Region, zum Beispiel in der Schweiz.“ Bei „Bluepuma“ kümmert man sich um „fast alles, was öffentliche Auftritte und Werbemittel angeht.“ Der Nationalpark Hohe Tauern, die Lienzer Bergbahnen, der Tourismusverband Osttirol, heimische Banken und Unternehmen wie Hella Sonnenschutz und Theurl Holz legen ihre Internetauftritte vertrauensvoll in die Hände des jungen Teams am Firmensitz in der Graf Leonhard Straße in Lienz.

Als Ergänzung zur klassischen Kundenbetreuung einer Werbeagentur befinden sich auch die Werkstätten für Autofolierung, Fahrzeugbeklebung sowie Textildruck am Produktionsstandort. „Hinweisschilder, Arbeitskleidung, Webdesign, bei uns bekommt man praktisch alle Dienstleistungen aus einer Hand“, verweist der Geschäftsführer auf ein breites Angebot, wie es seiner Einschätzung nach im Bezirk einmalig sein dürfte.

Von Australien heimgekehrt nach Osttirol

Schon in seiner Schulzeit hat sich der heutige Fimenchef, der sich auf der Unternehmenshomepage als Workoholic und Sprudelwasserverehrer vorstellt, mit Grafik und den Möglichkeiten zur Gestaltung am PC auseinandergesetzt. Nach der Matura an der Handelsakademie in Lienz verließ der junge Mann Osttirol. In einer Kleinstadt an der „Gold Coast“-Ostküste Australiens absolvierte Sebastian Lackner ein College für Marketing. Nach eineinhalb Jahren kehrte er nach Osttirol zurück. Bevor er im Jahr 2015 sein eigenes Unternehmen gründete, „noch von daheim aus“, war er bei einer Südtiroler Internetagentur beschäftigt. „Bluepuma“ entwickelte sich in der Folge rasant: Im Jahr 2016 bezog der Jungunternehmer ein Büro in der Debant und stellte zum Jahresende die erste Mitarbeiterin ein. Im Jahr 2018 war man bereits zu fünft, Lackner übernahm zusätzlich die Druckerei Oberrainer samt dem Firmenstandort in Lienz und damit weitere drei Angestellte. „Ich schätze mich glücklich, dass ich beruflich heute das tun kann, was mir schon in meiner Jugend so viel Spaß gemacht hat.“