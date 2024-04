Ende Mai eröffnet Hans Mayer seinen neuen „Isel Riverstore“ in Ainet, und zwar gleich mit einem viertägigen Fest. Der begeisterte Paddler pflegt immer noch seinen bayerischen Dialekt, obwohl er sich vor 36 Jahren in Osttirol niedergelassen hat. „Geboren bin ich ja in England, aufgewachsen in Amerika.“ Das Wildwasserpaddeln ist nach wie vor Mayers große Leidenschaft. Er war Präsident des bedeutendsten Paddlervereins im Alpenraum. „Inzwischen bin ich ein bisschen ruhiger geworden. Aber nicht viel“, lächelt der Wasservirtuose.

Paddeln und Ballspiele schließen einander nicht aus © KK/Mayer

Surfen ist auch auf der Isel möglich

Osttirol sei ein Eldorado für Paddler. Gruppen aus Österreich, Deutschland, aber auch anderen europäischen Ländern treffen sich hier zum Wildwassern. „Das ist längst eine bedeutende Gästegruppe für den Tourismus“, sagt Mayer. Er schätzt, dass allein in Ainet an die 1000 Paddler pro Jahr Halt machen. Die Saison dauert von Mitte Mai bis Oktober. „Den Paddelsport kann jeder erlernen. Die Kinder in unseren Kursen sollten zehn Jahre alt sein. Die ältesten Paddler bei uns waren 82 und 84 Jahre alt.“ Zum Surfen müsse man nicht ans Meer fahren, erklärt der Wellenreiter: „Schon am ersten Tag zeige ich meinen Schülern, wie man im Boot auf der Isel surft.“

Die Isel ist ein Eldorado für Wildwasserpaddler © KK/Mayer

Eigenmarke „Spade“ feiert Jubiläum

Mayer hat vor zehn Jahren seine eigene Marke „Spade“ gegründet. Sein Firmenlogo ist aus dem Pokerspiel entlehnt. „Spade“ ist nämlich die englische Übersetzung der Spielfarbe „Pik“. „Inzwischen biete ich zehn unterschiedliche Bootsmodelle an, dazu Paddel, Trockenanzüge und Mode. Ein Paddel benenne ich nach der Isel, dem Herzstück unseres Paddlerparadieses.“

Kinder ab einem Alter von zehn Jahren können den Paddelsport erlernen © KK/Mayer

Ins Leben gerufen hat Mayer diesen Geschäftszweig vor zehn Jahren, die Stückzahl an Booten lag damals bei 500. „Heute verkaufe ich 1000 Boote pro Jahr, und zwar fast in die ganze Welt.“ In viele europäische Länder, aber auch nach Neuseeland, Indien und Nepal exportiert der Shopbetreiber seine Boote. „Wir testen immer wieder neue Formen. Fertigen lasse ich in Deutschland.“ Seinen Jahresumsatz beziffert der findige Wildwasservirtuose mit bis zu 600.000 Euro.

Neuer Shop in Ainet

Mayer betrieb viele Jahre lang in Matrei ein Sportartikelgeschäft, spezialisiert auf den Paddelsport. „Meinen Laden verlege ich derzeit auf das Gelände des Adventureparks in Ainet, einem sehr beliebten Standort für Paddler, die auf den Osttiroler Flüssen unterwegs sind. Die Saison kann kommen.“