Die Baumaßnahmen an der Hofgartenbrücke in Lienz können frühzeitig abgeschlossen werden, darüber informiert das Land Tirol am Montag in einer Presseaussendung. Entsprechend ist eine Sperre der Hofgartenbrücke an den Wochenenden 13. bis 14. April beziehungsweise 20. bis 21. April nicht notwendig. Alle weiteren Arbeiten finden unterhalb der Brücke statt – es kommt zu keinen Einschränkungen für den Verkehr. Die Baumaßnahmen an der Iselbrücke im Ortsteil Huben (Matrei in Osttirol) sowie die Sanierungsmaßnahmen entlang der B 100 Drautalstraße (Nußdorf-Debant) finden wie geplant statt:

Iselbrücke Huben (Matrei in Osttirol): Sperrzeiten Samstag, 27. April, 15 Uhr bis Sonntag, 28. April, 22 Uhr; Samstag, 4. Mai, 15 Uhr bis Sonntag, 5. Mai, 22 Uhr; Umfahrung über L 393 Kienburger Straße

Sanierungsmaßnahmen B 100 Drautalstraße (Nußdorf-Debant): Sperrzeiten Montag, 8. April, bis Freitag, 12. April, jeweils von 7 bis 17 Uhr; Samstag, 13. April, von 7 bis 12 Uhr; Umfahrung über B 107 Glocknerstraße beziehungsweise B 107a Glocknerstraße, Abzweigung Lienz.