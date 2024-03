Der Winter neigt sich langsam, aber sicher zu Ende. Die letzten Ski-Tage sollen noch einmal ordentlich zelebriert werden. Die Lienzer Bergbahnen laden mit Unterstützung des Tourismusverbandes zum Ground-IT Festival am Zettersfeld – einem Party-Wochenende mit internationalen und lokalen Live DJs, feiner Live-Musik und Kinderprogramm. Flankiert wird der Event von Parties an weiteren Locations sowie kulinarischen Highlights im Grandhotel und Moarhof in Lienz.

© Azett Kommunikation

Auftakt zum Party-Wochenende ist Freitag, 22. März, mit einem Winzer-Gourmet Menü im Grandhotel Lienz. Ab 19 Uhr können sich Gäste auf erstklassige Genüsse bei einem mehrgängigen Menü mit Weinbegleitung freuen. Um Reservierung wird gebeten (04852 64070).

DJs sorgen für Stimmung

Am Samstag, 23. März, wird den ganzen Tag gefeiert. Von 11 bis 17.30 Uhr wartet das Eventgelände am Zettersfeld zwischen Pepo‘s am Berg und Die Alm auf Besucher und Feierlustige. Internationale und lokale DJs wie Pete Sabo, Mazzi, Chris deLoki, DeepDuen und viele weitere versorgen von der Bühne aus mit bestem Sound, der zum Tanzen einlädt.

Am Abend findet in der Lienzer Tenne der Après-Ski Club statt – von 18 bis 20 Uhr werden Live DJs für Stimmung sorgen. Wer eine Pause braucht und es ein bisschen ruhiger ausklingen lassen möchte, kann sich im Moarhof beim Winzer Dinner mit Markus Iro von Koch Robert Lang verwöhnen lassen. Das Dinner startet um 19 Uhr – auch hier wird eine Reservierung empfohlen (04852 67567).

Abschließend steigt ab 22 Uhr in der Tiefgarage des Grandhotel Lienz die Ground-IT Clubnight. Für das Event benötigt man Tickets (erhältlich bei Eventix), Restkarten werden an der Abendkassa ausgegeben.

Familien stehen am Sonntag, 24. März, im Mittelpunkt. Am Eventgelände am Zettersfeld gibt es sowohl ein Kinderprogramm als auch feinste Live-Musik von Suntown Music und das Kulinarik-Angebot in den extra dafür aufgestellten Hütten am Eventgelände. An beiden Tagen ist der Eintritt zum Festivalgelände am Zettersfeld frei, die Gondel fährt bis 18 Uhr zu ermäßigten Preisen. Auch für den Après-Ski Club in der Tenne wird kein Eintritt eingehoben. Die Tickets für die Ground-IT Clubnight in der Tiefgarage des Grandhotels gibt es um circa 15 Euro bei Eventix.