Vergangenen Samstag fand im Kolpingsall Lienz die Gesamtsiegerehrung des Raiffeisen Osttirol Cups Alpin 2023/24 statt. Nur wenige Stunden zuvor wurde das letzte Rennen am Thurntaler abgewickelt. Die Organisation übernahm der Skiclub Lienz. Gemeinsam mit der Bezirksvertretung, Sponsoren und Ehrengästen wurden die Preisträger für ihre Leistungen geehrt.

Das Ziel von Helmut Wallensteiner, TSV-Osttirol Bezirksreferent, und seinem Team war es, den Bezirkscup in dieser Saison für Kinder und Schüler umzusetzen: „Mit der Unterstützung der einzelnen Vereine konnten sieben Renntermine für Kinder und fünf für Schüler fixiert werden.“ Insgesamt nahmen 59 Kinder der Jahrgänge 2012 bis 2016 teil, 40 schafften es in die Raikacup-Wertung. Zusätzlich stellten sich 13 Schüler ihren Konkurrenten, zwölf davon konnten eine Platzierung in der Raikacup-Wertung erlangen.

Zehn Interessierte nahmen an Übungsleiterkurs teil

Durch die Veranstaltung führte TSV-Osttirol Obmann Hanspeter Webhofer. Nach einleitenden Worten der Bezirksvertretung, der Sponsoren und der Ehrengäste, konnten die jungen Teilnehmer ihre Glastrophäen und Geschenkstüten — die vom Skiclub Lienz zur Verfügung gestellt wurden — entgegennehmen. „In Zusammenarbeit mit dem Tiroler Skiverband konnten wir auch einen Übungsleiterkurs anbieten. Zehn Teilnehmer des Skiclubs Lienz, des Skivereins Anras und der Sportunion Virgen nahmen das Angebot in Anspruch und schlossen erfolgreich ab“, sagt Webhofer.