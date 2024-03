Mit seinen 1856 Quadratkilometern ist der Nationalpark Hohe Tauern Österreichs größtes Schutzgebiet und die Heimat unzähliger Tier- und Pflanzenarten. Eigens ausgebildete Nationalpark-Ranger stehen mit ihrem Wissen und bei Fragen den Besuchern tatkräftig zur Seite. Gemeinsam mit der Firma Kärntnermilch möchte es der Nationalpark Hohe Tauern wieder 15 Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren ermöglichen, in den Beruf des Naturpark-Rangers hineinzuschnuppern und sie zu Junior-Rangern auszubilden.

Erfahrene Ranger übernehmen Unterricht

Unterrichtet werden sie während der zweiwöchigen Ausbildung von erfahrenen Nationalpark-Rangen. In der ersten Woche - diese dauert vom 15. Juli bis zum 19. Juli - werden die Jugendlichen gezielt auf die zukünftigen Aufgaben vorbereitet und erlangen ein breites Wissen über den Nationalpark, die Tier- und Pflanzenwelt, alpine Sicherheit und über die Aufgaben eines Rangers. In der zweiten Woche (22. Juli bis 26. Juli) setzen die Jugendlichen das Gelernte in die Praxis um.