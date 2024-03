Sie führte ein bewegtes Leben, Aloisia Winkler, die „Moar-Loise“. 1932 wurde sie in Arnbach geboren, bei vulgo Riedler ist sie dort aufgewachsen. Kaum volljährig, zog es sie hinaus. Zwei Jahre verbrachte sie in Zürich als Haushaltshilfe. Wieder daheim, war sie als Kindermädchen und Haushaltshilfe bei Familie Jaufer, am Tristacher See und im Adlerstüberl tätig, ebenso als Kellnerin im Glöcklturm. Dort lernte sie Josef Winkler, ihren zukünftigen Mann, kennen.

1958 wurde geheiratet und Loise zog beim „Moar-Bauer“ in Patriasdorf ein. Nach ein paar Jahren entstanden beim Großbauernhof am Moarfeld ein neues Gästehaus und ein Wirtschaftsgebäude. Ein Unfall machte es Josef Winkler unmöglich, die Landwirtschaft weiterzuführen. Der Hof wurde gänzlich zu einer Pension umgebaut. Aloisia Winkler wurde Mutter von sechs Kindern. Gäste zu bewirten machte ihr immer viel Freude und so wurde aus der Pension im Lauf der Jahre das heutige Hotel Moarhof.

1983 – nach der Hotelübergabe an Pepo – zog sie mit ihrem Mann ins neue Haus, wo sie sich auch sehr gerne um ihren Garten kümmerte. Loise entdeckte auch die Leidenschaft zum Radfahren und Reisen, bis zu ihrem 85. Geburtstag war sie sehr aktiv.

2006, nach dem Tod von ihrem Mann Sepp, fand sie sich allein im großen Haus und entschloss sich dann 2020, ihren Lebensabend im WPH-Lienz zu verbringen.

Der Begräbnisgottesdienst für die Verstorbene findet am Freitag, dem 22. März, in der Pfarrkirche St. Andrä statt.