Reges Treiben herrschte am Sonntag am „Tomaburger Anger“. Bei frühlingshaften Temperaturen fand da bereits zum 42. Mal der Vergleichskampf der Skirennläufer der Unionsvereine von Gaimberg, Oberlienz und Thurn statt. Rund 101 Teilnehmer gingen an der Start. Das ließen sich auch die Bürgermeister aller drei Gemeinden nicht entgehen und waren als Ehrengäste anwesend.

Eine technisch anspruchsvolle Rennstrecke

Die Rennstrecke „Innerer Pflug am Zettersfeld“ war - wie bereits in den vergangenen Jahren - technisch und konditionell anspruchsvoll. In einem mit einem Punktesystem gewerteten Riesentorlauf konnte sich die Union Raiffeisen Oberlienz gegen die Union Raiffeisen Gaimberg durchsetzen und die Wandertrophäe übernehmen. Die schnellste Dame war Lorena Plankensteiner aus Oberlienz mit einer Zeit von 51,51 Sekunden und bei den Herren holte Klaus Gstinig, ebenfalls aus Oberlienz, mit 48,64 Sekunden die Tagesbestzeit.

Übrigens: Am 22. Februar fiel erstmals der Startschuss für die erfolgreiche Zusammenarbeit der Unionsvereine mit einem von der Union Raiffeisen Oberlienz veranstalteten Rennen am „Tomaburger Anger“. Seit damals wurde der Vergleichskampf mit nur wenigen Ausnahmen jährlich durchgeführt.