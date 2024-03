Am Osterwochenende bieten die mittlerweile 17 Stadtmarkt-Teilnehmer in Lienz neben ihrem regulären Sortiment zusätzlich wieder traditionelle Osterspezialitäten an: Osterschinken, Backwaren wie Osterpinze, Reindlinge und Biskuitlämmer und natürlich bunt gefärbte Ostereier. Am Fischstand der Familie Zankl gibt es zudem frisch geräucherte Forellen. Traditionelles Handwerk zeigt der Korbflechter Johann Reiter, der am Freitag und Samstag direkt vor Ort Körbe herstellt. Dazu kann man sich direkt am Stadtmarkt bei Stadtmarktwirt Berno eine leckere Osterjause schmecken lassen. Zudem weist die Stadt auf den Genuss-Laden 24/7 in der Messinggasse hin, in dem viele der Osterspezialitäten auch außerhalb der Marktzeiten rund um die Uhr erhältlich sind.

Am Ostersamstag sind dann ab 10.30 Uhr wieder einige bekannte Gesichter aus Sport, Wirtschaft, Politik und Kunst zum traditionellen Ostereierpecken eingeladen. Die Öffnungszeiten des Stadtmarktes sind am Oster-Wochenende etwas verlängert: Karfreitag, 29. März, 9 bis 18.30 Uhr und Karsamstag, 30. März, 8.30 bis 13.00 Uhr.