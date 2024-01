Wie dem akuten Arbeitskräftemangel bei Lehrlingen und Fachkräften begegnen? In Hermagor arbeitet man mit dem auf Betriebe und Mitarbeiter ausgerichteten Projekt ARGE ARAM („Attraktive Region für attraktive Mitarbeiter:innen“) erfolgreich an einer Lösung. Geschäftsführer Markus Brandstätter: „Wir wollen die Menschen in der Region halten und quali­fi­zierte Fach­kräfte zu einem Arbeits­platz­wechsel zu uns ermuntern.“ Denn in der Region Nass­feld-Pres­segger See, Lesachtal und Weis­sensee lasse es sich hervor­ra­gend leben und arbeiten. Dennoch leide die Region unter akutem Fach­kräf­te­mangel, der sich quer über alle Bran­chen ziehe. Damit sich Betriebe als interessante Arbeitgeber bemerkbar machen können, seien laut Projektbegleiterin Elke Beneke eine Reihe von Maßnahmen, darunter der ARAM-Qualitätscheck erarbeitet worden.

Rabatte, Sonder- und Gratisleistungen

„Wir begleiten und beraten die Arbeitgeber auf dem Weg zu für Mitarbeiter attraktiven Unternehmen.“ Regen Zuspruch wird die neu aufgelegte „Mitarbeiter:InnenCard“ finden, die den Arbeitnehmende eine Vielzahl von Begünstigungen, Rabatten, Sonderaktionen und Gratisleistungen bietet. All das soll beitragen, die Anziehungskraft der Region für qualifizierte Fachkräfte zu steigern, sie längerfristig zu binden und insgesamt einen nachhaltigen Aufschwung der Region einzuleiten. Tourismusreferent Sebastian Schuschnig, Bürgermeister Leopold Astner und Bezirkshauptmann Heinz Pansi begrüßten diese Bemühungen und gratulierten den ausgezeichneten Unternehmen. Anwesend waren auch die Bürgermeister Christian Müller (Gitschtal) und Markus Salcher (Kirchbach).

Mit Urkunden ausgezeichnet wurden: Arena Franz Ferdinand Nassfeld, Astron Electronic, Autohaus Patterer, Familienresort und Kinderhotel Ramsi, Hotel Schloss Lerchenhof, Intersport Alpensport, KLE-SCH St. Daniel, Maschinen Gailer, Monitorwerbung Kärnten Lanner, Rauter Zerspanungstechnik, Installateur Wiedenig, Kapas Cafe Bar, NLW Tourismus, Stattmann Moden, Tischlerei Rainer Holz.