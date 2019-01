Facebook

Ein Mann und seine Gitarre – was so unspektakulär klingt, sorgte für einen neuen Rekord: binnen drei Minuten war das Ed Sheeran Konzert am 28. Juni im Wörthersee-Stadion ausverkauft. Auch für das zweite Konzert am 29. Juni sind alle Karten vergeben. Einen Monat später geht es mit dem italienischen Schmusesänger Eros Ramazotti in ähnlicher Tonart weiter (27. Juli, Wiese vor dem Wörthersee-Stadion), davor steht Kuschelrock made by Bon Jovi auf dem Programm (19. Juli, Stadion), am 3. August sorgt dort die deutsche Schlagersängerin Andrea Berg für „Seelenbeben“ (Albumtitel).



Schlagzeuger Billy Cobham (22. März, Konzerthaus) und die österreichische Singer-Songwriterin Ina Regen (18. Mai, Volxhaus–Achtung, nur noch wenige Karten verfügbar!) bringen frischen musikalischen Wind ins Klagenfurter Stadtzentrum.



Auch in Moosburg geben sich heuer zahlreiche Stars die Klinke in die Hand. Den Auftakt machen Wolfgang Ambros, Opus, Spider Murphy Gang, Luke Andrews (31. Mai), tags darauf rocken Christina Stürmer, Josh und Matakustix (1. Juni) die Schlosswiese. Die drei alternativen Volksmusiker von Matakustix sind auch unter den rund 250 Mitwirkenden im „KlangParadies“, das die Trachtenkapelle Molzbichl zum 60-Jahr-Jubiläum ausruft (7. Juni, Tennishalle Spittal).

Weiters in Moosburg: Umberto Tozzi (14. August) sowie das Schlager Open Air mit Matthias Reim, Fantasy & Co. (16. August). Und für den 23. August lautet die Ansage „We love the 90ies“ (Vengaboys, Ace of Base, Dr. Alban u. a.). Richtig rockig wird es am 24. August, wenn die Band Status Quo in Moosburg gastiert.



Heimatliche Klänge gibt es in der Messehalle: Und zwar am 25. Mai mit Die Seer. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicken EAV-Fans dem 5. Juli entgegen: An jenem Tag macht die Combo im Rahmen ihrer Abschiedstournee wohl zum letzten Mal in Klagenfurt Station. Am 30. November findet die bereits traditionelle Matakustix Show statt.

Das Klagenfurter Stereo versorgt auch heuer wieder Musikfans aus der Indie-Ecke: Am 2. Februar mixen Binder & Krieglstein Pop mit Elektro, am 5. April sorgt die steirische Band Granada für eine verfrühte Osterüberraschung und im selben Monat unterhalten Edmund (11. April) und Voodoo Jürgens (18. April) ihr Publikum mit Wiener Schmäh.

Weitere Schmankerln im Konzertkalender: Die amerikanische Pop-Sängerin Erin Austin alias OK Sweetheart spielt im Rahmen ihrer Europatourneeauf Schloss Albeck (17. März) und im Wohnzimmer (Klagenfurt, 19. März).

Und am 27. September stimmen die Schürzenjäger in der Wolfsberger Eventhalle auf die Lavanttaler Wiesn ein.