Italo-Barde Eros Ramazotti wird im Juli Klagenfurt verzaubern © EPA/Tibor Illyes

Kärnten kann sich nächstes Jahr vor Superstars kaum retten. Am 28. und 29. Juni wird Popstar Ed Sheeran das Wörtherseestadion füllen, am 19. Juli die US-Rockband Jon Bon Jovi, am 3. August Schlager-Queen Andrea Berg und am 27. Juli macht Eros Ramazotti mit seiner Welttour in Klagenfurt Station. Der italienische Weltstar wird aber nicht im, sondern auf dem Freigelände des Stadions seine Fans mit seinen neuesten Songs begeistern.