60.000 Karten wurden insgesamt aufgelegt, binnen kürzester Zeit waren sie weg: Beide Ed Sheeran-Konzerte (28. und 29. Juni) in Klagenfurt sind ausverkauft.

Ed Sheeran singt zwei Mal in Klagenfurt © Chris Pizzello/Invision/AP

Innerhalb von drei Minuten war das Ed Sheeran-Konzert im Wörthersee-Stadion (28. Juni) ausverkauft. Und auch für den Zusatztermin hat es nicht viel länger gedauert: Wie der Veranstalter "Barracuda Music" bestätigt, habe es nicht einmal eine halbe Stunde gebraucht, da waren auch die 30.000 Tickets für den zweiten Termin am 29. Juni vergeben. Unter Umständen, so Ines Fernau von "Barracuda Music", könnte es aber noch Restkarten geben - tatsächlich lohnt sich, auf www.oeticket.com zu schauen. Immer wieder kommen Karten in den Verkauf.