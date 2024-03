Bereits seit fünf Generationen werden am Bauernhof Miksch diverse Fleischprodukte vom Rind, Schwein und Huhn hergestellt. Die nachhaltige und stressfreie Aufzucht der Tiere liegt dem Familienbetrieb am Herzen, Futtermittel und Heu werden auf einer Fläche von etwa 40 Hektar eigenproduziert. Vor drei Jahren wurde der hofeigene Schlachthof fertiggestellt. Jausenplatten, Hühnersuppe und ähnliches können in allen Rupp’s Bauernecken erworben werden, bei telefonischer Voranmeldung ist auch ein Ab-Hof Verkauf möglich.