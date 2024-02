Am Sonntag gegen 22.30 Uhr nahm eine 36-jährige Frau in ihrer Wohnung in Klagenfurt Rauchgeruch wahr. Woher dieser gekommen war, konnte sie nicht feststellen. Sofort alarmierte sie Feuerwehr und Polizei. Die Einsatzkräfte evakuierten die Bewohner der benachbarten Wohnungen.

Zigarette löste Brand aus

Während der Evakuierung kam der Bewohner, ein 41-jähriger Mann, der darunterliegenden Wohnung nach Hause und stellte fest, dass in seiner Wohnung Feuer ausgebrochen war. Rasch wurde der Brand, welcher vermutlich durch eine in dieser Wohnung achtlos weggeworfenen Zigarette ausgebrochen war, von der Berufsfeuerwehr gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und die Freiwillige Feuerwehr Haidach mit insgesamt 17 Einsatzkräften.