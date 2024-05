„Da lasse ich sie einmal allein fahren, und dann das“, sagt Tom Herzog mit leiser Stimme. Seine Frau, Eisschnellläuferin Vanessa Herzog, wurde am Mittwoch nämlich beim Rennrad-Training in Tirol in einen Verkehrsunfall verwickelt. Ein Fahrer hielt auf einer eineinhalbspurigen Fahrbahn mitten auf der Straße plötzlich an, um jemanden aussteigen zu lassen. Die Weltmeisterin von 2019 versuchte noch, irgendwie rechts am stehenden Auto vorbeizukommen, als auf einmal der Beifahrer die Tür öffnete – ohne zu kontrollieren, ob Verkehr von hinten kommt. Die 28-jährige Ferlacherin konnte nicht mehr bremsen, krachte mit über 50 km/h in die Autotür und überschlug sich mehrfach.