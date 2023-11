Seit mittlerweile 15 Jahren zählt das Modegeschäft „Frink“ zu den Fixgrößen in der Klagenfurter Modeszene. Begonnen hat alles mit einer Boutique in der Bahnhofstraße 38, 2020 erfolgte - inmitten der Coronapandemie - der Umzug in die Räumlichkeiten der ehemaligen A1-Filiale in der Pernhartgasse/ Ecke Neuer Platz. Auf einer Geschäftsfläche von 170 Quadratmetern werden hochwertige Kleidungsstücke - von der Abendgarderobe bis zur Freizeitmode - verkauft. Im ersten Stock ist die Herrenmode, im Erdgeschoß die Damenmode angesiedelt.