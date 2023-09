Die vergangenen Monate zehrten an den Kräften der Einsatzkräfte. Alleine in einem Monat kamen so viele Unwettereinsätze zusammen, wie sonst in einem ganzen Jahr. So bestritten im August 9000 Florianijünger von 290 Feuerwehren über 4350 Einsätze, sie waren teilweise tagelang im Dauereinsatz.

Spendenfahrt durch Kärnten

Aus diesem Grund haben sich die beiden gemeinnützigen Vereine "Rollin'Toys - Biker helfen Kindern" und "Wheels for Charity" zusammengetan und veranstalten am Sonntag, 17. September, einen Motorrad-"TributeRide". "Als Anerkennung und Wertschätzung für die hervorragende Arbeit aller freiwilligen Einsatzkräfte in den extrem herausfordernden Situationen der letzten Monate", heißt es vonseiten der Organisatoren.

Alle können mitmachen

Jeder, der ein Motorrad, einen Roller oder ein Trike mit mindestens 125 Kubikzentimetern besitzt, sei herzlich eingeladen, sich der Spendenfahrt anzuschließen. An den Haltestationen entlang der Route können sich auch Nicht-Motorradfahrer mit einer Spende bei den Freiwilligen Feuerwehren bedanken.

Der "TributeRide" ist als Sternfahrt konzipiert, soll Respekt und Anerkennung für den freiwilligen Einsatz zum Ausdruck bringen und die Helfer motivieren, sich weiterhin für die Sicherheit der Gemeinschaft einzusetzen.

Sternfahrt führt nach Velden

Am Sonntag um 11 Uhr treffen sich die Bikerinnen und Biker am Hauptplatz in St. Veit beim Rathauscafe sowie am Hans-Gasser-Platz in Villach, Abfahrt ist um 11.30 Uhr. Die Spendenreise führt über Feldkirchen (Aufenthalt beim Bahnhof) und Klagenfurt (Aufenthalt beim Strandbad) zur Freiwilligen Feuerwehr nach Velden. Dort kommt es schlussendlich zur Spendenübergabe. Der Erlös kommt der Kärntner Feuerwehrjugend zugute.