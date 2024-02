Das Mobilitätsbüro in Feldkirchen verkauft nun auch Bahntickets, der Schalter am Bahnhof selbst wird geschlossen. „Die Entscheidung, den Bahnhof Feldkirchen als ÖBB-Vertriebsstandort aufzugeben, markiert einen bedeutenden Schritt“, verlautbaren die ÖBB. „Bisheriger Betreiber war ÖBB Postbus, der nach dem Verlust der Ausschreibung für die Region keine Veranlassung mehr sah, das Büro weiterzubetreiben. Als Gewinner der Ausschreibung hat sich KärntenBus durchgesetzt und eröffnete am Busbahnhof in Feldkirchen ein Büro, das den Bedürfnissen der Fahrgäste gerecht wird.“ Wer also persönlich ein Zugticket kaufen möchte, kann das 700 Meter oder elf Gehminuten vom Bahnhof entfernt am Busbahnhof, im Mobilitätsbüro Feldkirchen, Bambergerplatz 1, tun. Martin Bacher, Geschäftsführer von KärntenBus, konnte als Kooperationspartner der ÖBB gewonnen werden. „Die Umstellung ist nicht so schlimm. Unsere Mitarbeiter wurden eingeschult“, sagt Bacher.