Das Klimaticket wurde zum Erfolg, auch in Kärnten steigen immer mehr Menschen auf öffentliche Verkehrsmittel um. Laut Kärntens Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) besitzen nun 18 Mal mehr Kärntner eine Jahreskarte für Öffis als zuvor. Angetrieben von dieser Erfolgswelle kündigte das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie im Oktober des Vorjahres die nächste Initiative an: 18-Jährige sollen das Klimaticket Österreich nun kostenlos erhalten. Wie die Kleine Zeitung in Erfahrung bringen konnten, soll in der Steiermark der Fahrplan dafür bereits stehen. Ab April sollen 18-jährige Steirerinnen und Steirer ihre gratis Tickets abholen können. Wie sieht es aber in Kärnten fünf Monate nach der Ankündigung aus?