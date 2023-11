Kürzlich erhielt der Kramerwirt Wilfried Uhr seitens der Wirtschaftskammer eine Urkunde für 25 Jahre erfolgreiche Unternehmensführung. Wo heute die Küche ist, war früher nach dem 1. Weltkrieg ein Krämerladen, daher auch der Vulgoname „Kramer“. Von 1980 bis 2000 betrieb die Mutter Ilse Uhr das Lokal, das es seit 1958 bereits gibt.

Dieses Lokal in Klein St. Veit in Feldkirchen wurde auch schon öfters mit dem gleichnamigen Gasthaus in Klein St. Veit bei Brückl im Görtschitztal verwechselt. Besonders peinlich war das einmal bei einem Begräbnis, erinnern sich die Wirtsleute.

Thai-Abend

Wilfried Uhr ist nicht nur für seine solide und traditionelle Küche bekannt, er hat auch immer wieder innovative Ideen, wie den Thai-Abend. Aber leider ist der Trend zum „Gasthausgehen“ allgemein rückläufig und so musste er zwei Ruhetage einführen. Am Dienstag und am Mittwoch. Dennoch steht er fleißig in der Küche und bekocht seine Gäste hauptsächlich alleine. Mutter Ilse hilft mit ihren 79 Jahren aber auch immer wieder gerne aus.