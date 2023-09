Waren Sie schon einmal in Ankaran mit dem N am Ende? Das ist der nördlichste Zipfel der slowenischen Adria-Küste. Gerne hätte ich mir einen anderen Ort ausgesucht, um meiner Urlaubsbegleitung zu beweisen, dass unser Bericht über lästige Mini-Meeresschnecken der Wahrheit entspricht. Aber weil sich Pech nicht steuern lässt, hat sie ausgerechnet im schönen Ankaran Bekanntschaft mit einem Schwarm dieser „Unterwassergelsen“ gemacht. Bis auf den (abwaschbaren) Juckreiz sind sie harmlos, weshalb wir dieses malerische Fleckchen Erde sicher bald wieder werden. Wenn Sie unseren Spuren vorsichtig folgen wollen, vergessen Sie bitte nicht auf das N am Ende. Ankaran.

Freche Möwen und Tauben in Grado

Autor Stefan Maiwald berichtet für die Kleine Zeitung regelmäßig aus Grado. Diesmal schreibt er über Kaiser Franz Josef, die Verklärung der die gute alte Zeit und immer dreister werdende Möwen und Tauben.

Warnung vor Schweinefleisch-Import

In Kroatien, Serbien und Bosnien und Herzegowina grassiert die afrikanische Schweinepest. Die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) und das österreichische Gesundheitsministerium appellieren deshalb an Reisende, aus diesen Ländern keine Produkte aus Schweinefleisch mit nach Hause zu nehmen.

Militär und Carabinieri stoppten Rad-Raser

Radfahrer dürfen die neue Giro-Straße auf den Monte Lussari in der italienischen Grenzstadt Tarvis nur aufwärts benutzen, aber nicht alle halten sich daran. Das Militär stoppte jetzt sogar ein Motorrad!

Tunnel mit "Million-Dollar-Aussicht"

Der von Bauern in Eigenregie gegrabene Dingač-Tunnel hat einen kaum zugänglichen Weinberg in Kroatien zum Ursprung eines nun weltberühmten Tropfens gemacht. Wo früher nur Esel hingekommen sind, zählt man heute 30.000 touristische Nächtigungen

Idylle pur: das Öko-Boutiquehotel Vila Planinka © Vila Planinka

­­Auf den Spuren von Boris Johnson

Im kompromisslosesten Öko-Boutiquehotel Vila Planinka im slowenischen Jezersko zaubert Küchenchef Blaž Derlink ganze Fantasyromane auf die Teller. Sein bis dato prominentester Gast war der britische Ex-Premier Boris Johnson, der dort seine Flitterwochen verbracht hat.

Eine Insel mit Insel? Ja, das gibt’s!

Die kroatische Insel Mljet taucht schon in der Odyssee auf, sie ist ja auch sagenhaft schön. Versteckt in den Wäldern, durch die einige Wanderwege führen, gibt es zwei mit der Adria verbundene Salzwasserseen. In einem liegt die Insel auf der Insel – und darauf ein Benediktinerkloster, das Tito zu einem Erholungsheim für Arbeiter umgebaut wurde.

