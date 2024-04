Seit mehr als einer Woche war fieberhaft nach der einjährigen Danka aus Serbien gesucht worden. Sie ist am 26. März in Bansko Polje verschwunden. Am Donnerstagvormittag wurde es dann traurige Gewissheit: Das kleine Mädchen ist tot. Aleksandar Vučić, Serbiens Präsident, hat die Nachricht während einer Pressekonferenz nach der Regierungssitzung erfahren und bekannt gegeben. Laut ihm wurden die beiden Täter festgenommen und haben den Mord bereits gestanden.

Ermittler haben in einem Pkw in Bansko Polje Blutspuren gefunden, die zu jenen des Mädchens passten. Der Pkw parkte nahe dem Wochenendhaus von Dankas Eltern. Bei den Tätern handelt es sich um zwei 50-jährige Mitarbeiter eines öffentlichen Wasserversorgungsunternehmens aus der nahegelegenen Stadt Bor. Laut serbischem Nachrichtenportal Informer waren die Männer zum Tatzeitpunkt betrunken und zu schnell unterwegs. Sie haben die Einjährige mit einem Firmen-Auto angefahren, vermutlich unabsichtlich. Das Mädchen hat nach dem Unfall noch gelebt und ist verletzt auf der Straße gelegen. Daraufhin soll einer der Männer ausgestiegen sein und die Einjährige erwürgt haben. Die Männer hoben die Leiche in den Kofferraum des Pkw, fuhren zu einer illegalen Mülldeponie gefahren und legten den Leichnam dort ab und bedeckten ihn mit Müllsäcken. Daraufhin sind sie geflohen.

Der Mord soll nur sieben Minuten nach der Vermisstenmeldung verübt worden sein, berichtet die Online-Plattform

Republika. Laut Ihren Recherchen wurden die Männer bald nach der Tat verhaftet, leugneten das Verbrechen jedoch lange Zeit. Als die Fotos aus einer Überwachungskamera in Wien veröffentlicht worden sind, wähnten sich die Männer in Sicherheit: „Jetzt sind wir aus dem Schneider“, soll einer zum anderen gesagt habe, so Republika. Das Auto, mit Danka angefahren und danach transportiert worden ist, haben die Beschuldigten mit Chemikalien gereinigt. Erst Forensiker fanden Blutspuren und DNA des Mädchens.

Danka wäre am 6. Mai zwei Jahre alt geworden.

Doch keine Spur in Wien

Nach Danka war auch in Österreich gesucht worden: Am Sonntag tauchte ein Video auf, das das Mädchen in Wien in Begleitung zweier Frauen zeigen soll. Am Mittwoch veröffentlichte die Landespolizeidirektion (LPD) Wien auf Anweisung der Staatsanwaltschaft dann Fotos aus dem Video. Doch die Hoffnung, eine heiße Spur zu dem kleinen Mädchen gefunden zu haben, zerschlug sich schon wenige Stunden später. Laut Online-Magazin Kosmo meldete sich eine in Wien lebende rumänische Staatsbürgerin via Facebook und sagte: „Das ist nicht Danka. Das bin ich mit meiner Tochter.“

Die Polizei konnte die Identität der Personen auf den Bildern klären und mit den beiden Frauen Kontakt aufnehmen. „Aufgrund der Ermittlungen und den damit einhergehenden festgestellten Tatsachen kann ein Zusammenhang der auf den veröffentlichten Lichtbildern ersichtlichen Personen mit dem abgängigen Kleinkind eindeutig und ohne jeden Zweifel ausgeschlossen werden“, heißt es in einer LPD-Aussendung.