Vor rund 20 Jahren aßen sich viele in der „Prosciutteria Dall‘Ava“ in der Klagenfurter Lidmanskygasse satt. Nach einigen Jahren schloss das Lokal. Es stand lange Zeit leer. Im Jahr 2021/2022 versuchte es eine Familie aus Apulien mit einem italienischen Restaurant. Das „Al tavoliere“, das rund um die Uhr auch über Automaten Speisen zum Aufwärmen vor Ort anbot, hielt einige Monate durch. Jetzt steht das Lokal wieder leer. Jahre nach der einzigen „Prosciutteria Dall‘Ava“ in Kärnten rutschten heuer auch die restlichen Prosciutterien der Kette in Friaul und Veneto in die Pleite. Das Gericht in Udine eröffnete den Konkurs Anfang März.