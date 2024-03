Im Fall des sogenannten Unabombers, der im Nordosten Italiens jahrelang Sprengfallen legte, beginnt eine neue Untersuchung. Ein Untersuchungsrichter in Triest hat vergangenen Montag zwei Gutachter beauftragt, mit innovativen Technologien zehn Gegenstände zu analysieren, die die Justizbehörden in mehreren Städten in den vergangenen Jahren gesammelt hatte, berichteten lokale Medien. Die Gegenstände sollen auf DNA-Spuren des Attentäters überprüft werden. Die Triester Staatsanwaltschaft will die Objekte mit hochmodernen Instrumenten, die den Ermittlungen neue Impulse geben könnten, analysieren lassen.