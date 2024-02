Ein Verkehrsunfall hatte in Friaul weitreichende Folgen: Ein Wohnhaus stürzte teilweise ein. Am Freitag verlor der Lenker eines mit Tiefkühlwaren beladenen Lieferwagens in der Ortschaft Variano di Basiliano laut Friauler Medien die Kontrolle über sein Fahrzeug. Ein anderes Auto dürfte ihm auf seiner Fahrspur entgegengekommen sein. Zuerst prallte der Klein-Lkw in ein Haus, unglücklicherweise in eine tragende Wand. Doch auch diese konnte das Fahrzeug nicht stoppen. Der Wagen prallte auch noch in die Gaszählerstation des Nachbarhauses und kam dort zum Stillstand. Weil Methangas austrat, war die Angst vor einer Explosion groß. Die Feuerwehr musste ausrücken, um die Gaslecks zu stopfen.