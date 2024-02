In Padova und in Udine wurden Erreger der Schweinepest gefunden. In der Region Veneto waren es laut italienischen Medien Wurstwaren, in Friaul-Julisch Venetien eine Portion Schweinefleisch. Die Nahrungsmittelpolizei bestätigte die Fälle am Donnerstag. In Friaul-Julisch Venetien war es das erste Mal, dass der Erreger gefunden wurde. Derzeit werden die Proben in Perugia weiter untersucht. Unter anderem gilt es herauszufinden, inwiefern die Keime durch die zubereiteten Speisen bereits abgetötet waren, ob somit überhaupt eine Verseuchung stattfinden hätte könne.