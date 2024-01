Seit mehr als drei Jahrzehnten habe es in Triest keinen offiziellen Papstbesuch mehr gegeben, heißt es in einer Meldung des staatlichen Rundfunks Rai Friuli Venezia Giulia. Umso größer ist die Freude in der ehemaligen österreichischen Hafenstadt über den von Monsignore Giuseppe Baturi, Generalsekretär der Italienischen Bischofskonferenz, angekündigten Termin mit Papst Franziskus in Triest, so die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Die Italienische Bischofskonferenz ist die offizielle Versammlung aller italienischen Bischöfe und hat ihren Sitz in Rom.

Am 7. Juli dieses Jahres soll der Papst im Rahmen der Sozialwoche der italienischen Katholiken nach Triest kommen. Sie findet jedes Jahr statt und steht dieses Jahr unter dem Thema „Im Herzen der Demokratie, Engagement zwischen Geschichte und Zukunft“. Die Veranstaltung findet vom 3. bis 7. Juli statt und steht auch internationalen Teilnehmern offen. Tausende von Einladungen wurden bereits verschickt.

Zum Abschluss der Veranstaltung wird der Papst die Sonntagsmesse auf der Piazza Unitá in Triest zelebrieren. Mit einer Fläche von mehr als 12.000 Quadratmetern ist dieser Platz der größte in Europa, der mit einer Seite direkt am Meer liegt.