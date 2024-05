„Tutto Gas“ - so die inoffizielle Bezeichnung der Party rund um Pfingsten in Lignano. Erneut sind Zehntausende Österreicher, darunter in Vielzahl Kärntner und Steirer, nach Lignano gekommen, um einige Tage unbeschwert zu feiern. Mitunter gab es wieder Grenzüberschreitungen einiger, die sich nicht zu benehmen wussten, die Polizei hatte wieder alle Hände voll zu tun. Der Großteil ließ sich von der eskalierenden Minderheit jedoch nicht beeindrucken - wir haben uns angesehen, wie sich die Stimmung am Strand und in der Innenstadt präsentierte.

„Man ist so jung wie man sich fühlt“

Mit den höheren Temperaturen ab Samstag startete die Party auch am Strand so richtig - viele Tausende Gäste aus Österreich feierten dort gemeinsam. Überraschend viele von ihnen, darunter auch ältere Semester, waren überhaupt das erste Mal zu Pfingsten hier, andere kann man als wahre Urgesteine bezeichnen. Eine Altersgrenze gibt es zumindest nach oben hin nicht.

„Ohne Lignano ist es kein Pfingsten“

Am Freitag war der Bereich rund um den Strandabschnitt 12, wo für gewöhnlich gefeiert wird, noch relativ schlecht besucht. Die noch einigermaßen kühlen Temperaturen sorgten dafür, dass sich die Party eher zu den Bars an der Promenade verlagerten. Am Abend füllte sich der Bereich rund um den Piazza Fontana dann allerdings.