Am frühen Nachmittag verließ eine 52-jährige Frau am Donnerstag ihr Wohnhaus in der Gemeinde Bad St. Leonhard - dabei vergaß sie, dass sie ihr Bügeleisen am Bügelbrett stehend eingeschaltet gelassen hat. Als sie nach etwa einer halben Stunde später zurückkam, stellte sie fest, dass das Bügelbrett dadurch zu brennen begonnen hat.

Die Dame reagierte geistesgegenwärtig und konnte das Feuer mittels Handfeuerlöscher selbst eindämmen. Die verständigte Freiwillige Feuerwehr von Bad St. Leonhard führte schließlich noch Belüftungs- und Nachlöscharbeiten durch. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.