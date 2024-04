Ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan war am Donnerstagnachmittag mit Arbeiten an einem Terrassendach bei einem Wohnhaus in Krumpendorf beschäftigt, als er aus bislang unbekannter Ursache stürzte. Er fiel dabei vom Terrassendach rund dreieinhalb Meter in die Tiefe auf den dortigen Steinboden.

„Der Mann wurde dabei verletzt“, heißt es vonseiten der Einsatzkräfte. Er wurde von einem First Responder sowie von Rettungsdienst und Notarzt erstversorgt und anschließend zur weiteren Versorgung vom Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt geflogen.