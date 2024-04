Ein 61-jähriger Landwirt war am Donnerstagnachmittag auf seiner Landwirtschaft in der Gemeinde Brückl (Bezirk St. Veit an der Glan) mit Holzbringungsarbeiten aus seinem Wald beschäftigt. Dabei zog er mit seiner Zugmaschine einen an einer Kette befestigten Baumstamm über den Forstweg. Dabei geriet die Zugmaschine ins Rutschen und überschlug sich seitlich einige Meter über eine steile Böschung hinab.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Landwirt wurde dabei von der Zugmaschine geschleudert. „Er wurde verletzt, schleppte sich aber noch selbstständig zum Wohnhaus“, berichten die Einsatzkräfte. Anschließend wurde der Verletzte von Rettungsdienst und Notarzt erstversorgt und dann zur weiteren Versorgung vom Rettungshubschrauber RK 1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Die Freiwillige Feuerwehr Brückl führte mit 15 Einsatzkräften die Sicherungsarbeiten durch, um ein weiteres Abstürzen der landwirtschaftlichen Zugmaschine zu verhindern.